Benevento, a Salerno esordio per la maglia azzurra All'Arechi con la divisa realizzata per il novantenario

Nella notte dell'Arechi il Benevento scenderà in campo con la maglia azzurra. La terza divisa della Strega, quindi, farà il suo esordio nella gara più importante di questo inizio di stagione, in un derby che si prevede molto acceso e combattuto. Come noto, questa tonalità è stata scelta dal sodalizio sannita come celebrazione dei novantenario del Benevento Calcio, considerato che la prima maglia in assoluto utilizzata dalla "vecchia" Littorio era proprio di colore azzurro, in omaggio a casa Savoia.

Una "prima" col botto per una divisa che ha trovato anche diversi apprezzamenti da parte dei tifosi, come dimostrano le vendite fatte registrare dal Benevento Store di via del Pomerio.