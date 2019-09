LIVE | Salernitana - Benevento 0-0 Seguite con noi il derby tra granata e giallorossi

46' Termina il primo tempo. Salernitana - Benevento 0-0

45' Concesso un minuto di recupero

42' Inisidioso destro di Letizia sugli sviluppi di un angolo che va di poco fuori. Grande prestazione fino a questo momento dell'esterno difensivo sannita

34' Sinistro di Insigne dal limite che sfiora il palo alla destra di Micai. Benevento superiore in questa prima mezz'ora di gara

32' Imperiosa discesa di Letizia che costringe Di Tacchio ad atterrarlo: ammonito

30' Il Benevento continua a tenere il pallino del gioco. La Salernitana attende

24' Gioco fermo per un fallo commesso da Jallow su Hetemaj. Il numero dieci granata viene anche ammonito

20' Buono l'atteggiamento del Benevento che cerca di proporre gioco con personalità

13' Grande azione del Benevento con Insigne che serve Coda: l'Ispanico conclude forte dal limite, ma la palla sfiora di poco la parte alta della traversa

7' Il Benevento si fa vedere dalle parti di Micai, ma un pericoloso assist di Letizia viene respinto dall'estremo difensore granata

2' Inizio intenso per entrambe le squadre che non evitano colpi proibiti

21:00 Comincia la partita

20:58 Le squadre entrano in campo

E' tutto pronto per il sentito derby tra Salernitana e Benevento. Pippo Inzaghi conferma pienamente la formazione vista contro il Cittadella, con l'inserimento di Hetemaj al fianco di Viola. Per l'ex Chievo è l'esordio con la maglia giallorossa. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Jallow, Giannetti. A disposizione: Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Kalombo, Maistro, Morrone, Cerci, Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne, Hetemaj, Viola, Tello; Coda, Sau. A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Kragl, Tuia, Improta, Basit, Gyamfi, Di Serio, Antei, Vokic.

ARBITRO: Abbattista di Molfetta