Benevento, Viola: "Abbiamo trovato la giusta compattezza" Il centrocampista giallorosso: "Contento per il gol, è stato importante per sbloccare la gara"

Ha realizzato il gol che ha sbloccato il risultato del derby con un bellissimo sinistro da posizione defilata. Nicolas Viola ha commentato così il successo ottenuto all'Arechi, partendo proprio dal suo gesto che ha portato la Strega in vantaggio:

"Lo proviamo spesso in allenamento. E' stato un gol importantissimo perché ci ha permesso di sbloccare una partita complicata. All'inizio è stato difficile trovare gli spazi giusti che si sono liberati dopo il vantaggio. Abbiamo dimostrato che la squadra c'è e vogliamo continuare a fare bene".

PERSONALITA' - "E' ciò che serve per fare bene in serie B. Non possiamo nasconderci: siamo una squadra che deve vincere domenica dopo domenica. Abbiamo trovato la giusta compattezza che ci permette di fare queste ottime prestazioni".

TESTA - "E' tutto. Questa squadra sta imparando a divertirsi difendendosi. La compattezza penso sia la chiave di questo campionato. Dobbiamo continuare così, anche se c'è tanto da migliorare. Ci godiamo questa vittoria con la consapevolezza che sabato ci sarà un'altra battaglia".

FASCE - "Loro essendo in superiorità numerica a centrocampo eravamo un po' in difficoltà nel trovare spazi. Spingevamo sempre sulle fasce per trovare le giuste contromisure, cosa che abbiamo provato anche in allenamento".

DIRETTIVE - "Nel primo tempo abbiamo sprecato qualcosa, ma avevamo la sensazione di non subire mai. Il mister tra il primo e il secondo tempo ci ha detto che stavamo facendo bene, ma che dobbiamo migliorare sotto porta.

HETEMAJ - "E' un calciatore di serie A, ma mi trovo bene con tutti i compagni. Ben venga chi sa giocare a calcio".