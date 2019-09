Benevento, Sau: "Grande prestazione in un match non facile" L'autore del secondo gol: "Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento"

Seconda marcatura in giallorosso per Marco Sau che subito dopo il triplice fischio con la Salernitana ha parlato ai microfoni di Ottochannel:

"Non era affatto facile affrontare la Salernitana. Abbiamo condotto per larghi tratti la partita, siamo stati bravi a sbloccarla e a gestirla successivamente. Siamo soddisfatti".

DERBY - "Per noi è una partita che vale i tre punti. Ci portiamo a casa anche una grande prestazione, miglioriamo costantemente e sono certo che ci sono ancora ampi margini per fare sempre meglio".

CONDIZIONE - "Ho sbagliato un po' troppo anche oggi, ma sto sempre meglio. Sono convinto che mi toglierò grande soddisfazioni con questa maglia".

CODA - "Non è stato facile per noi attaccanti perché loro chiudevano bene gli spazi. Nella ripresa le cose sono andate nel verso giusto, lavoriamo per affinare l'intesa e sono certo che miglioreremo".