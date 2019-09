Inzaghi: "Complimenti ai ragazzi, ma non abbiamo fatto nulla" Il tecnico del Benevento: "Piedi a terra e testa al lavoro, altrimenti perdiamo col Cosenza"

Dichiarazioni post partita per Pippo Inzaghi che ha commentato così l'ottima vittoria ottenuta dal Benevento all'Arechi di Salerno:

"Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare su questa strada senza mollare di un centimetro altrimenti sabato si perde con il Cosenza. La fase difensiva? Peccato per quel gol subito con il Cittadella, altrimenti adesso avremmo la porta inviolata. Abbiamo trovato la giusta compattezza, andiamo avanti perché penso che la personalità mostrata stasera in un campo difficile è positiva. Sono felice di aver reso i tifosi orgogliosi di noi".

UMILTA' - "Abbiamo cercato di proporre questo tipo di gioco, con la consapevolezza che potevamo mettere in difficoltà la Salernitana. Potevamo finire il primo tempo in vantaggio e questa è una pecca che ci portiamo dietro, dato che siamo poco cinici. Stasera è comunque giusto fare i complimenti alla squadra, sapendo che nulla è stato fatto. Ci sono passato in tante vicissitudini e so benissimo come va il calcio. Guardo sempre al domani e ciò che è stato fatto va cancellato sia nel bene che nel male. Dobbiamo migliorare e vedere cosa non è andato, cercando di tenere quanto di buono è stato fatto. Dobbiamo essere umili con i piedi ben saldi a terra".

ARMENTEROS - "Non è stato convocato a causa di un problema fisico. In allenamento si è indurito il flessore, speriamo di recuperarlo per sabato".

KRAGL - "L'ho voluto io, quindi il suo momento arriverà così come per gli altri. C'è bisogno di tutti e ci darà una grande mano. Dovrà solo avere pazienza, adesso è anche difficile cambiare".

HETEMAJ - "La società ha fatto un grande sforzo, ma ci ha regalato un grande calciatore. E' stato molto bravo e gli faccio i complimenti perché ha dimostrato di essersi allenato da professionista prima di firmare con il Benevento".