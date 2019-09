Il Benevento pensa al Cosenza: giallorossi già al lavoro La truppa di Inzaghi si è ritrovata questa mattina all'Imbriani

Archiviata l'entusiasmante vittoria nel derby con la Salernitana, la truppa di Inzaghi questa mattina si è ritrovata all'Imbriani per cominciare la preparazione in vista del match con il Cosenza. Come di consueto, coloro che sono scesi in campo all'Arechi hanno svolto un lavoro defaticante, mentre per il resto del gruppo c'è stata una normale seduta agli ordini dello staff tecnico.

I giallorossi si ritroveranno nel pomeriggio di domani. Si comincerà con una seduta video nella sala stampa del Vigorito, in modo da analizzare nel dettaglio determinati aspetti da migliorare riscontrati nel corso del derby. Dalle 15 comincerà il primo allenamento vero e proprio che preparerà la Strega alla sfida di sabato in programma al Vigorito.

Sarà valutata la condizione dell'attaccante Armenteros che nei giorni scorsi ha subìto un indurimento del flessore. Le sensazioni per un suo possibile rientro contro il Cosenza sono positive. Bisognerà ancora aspettare, invece, per il pieno recupero di Schiattarella.