Parte la prevendita di Pordenone - Benevento Il match si giocherà il prossimo 24 settembre alla Dacia Arena di Udine

La società Pordenone Calcio ha reso noto che sono in vendita i tagliandi per la gara Pordenone-Benevento, in programma martedì 24 settembre, ore 21:00, presso lo stadio “Dacia Arena” di Udine. Per quel che riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile fino alle ore 19:00 di lunedì 23 settembre sul circuito autorizzato LisTicket.it (sport.ticketone.it).

Il prezzo del tagliando Settore Ospiti è di € 14,00.

* I tagliandi di tale settore NON saranno venduti il giorno della gara