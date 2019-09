Il Benevento "sbarca" a "Caduta libera" Il tifosissimo Vittorio Terella ha regalato a Gerry Scotti una sciarpa giallorossa

Il Benevento sbarca a “Caduta libera”, il seguitissimo programma di Gerry Scotti che va in onda sulle frequenze di Canale 5. Il merito è di Vittorio Terella, tifosissimo della strega, che ha ottenuto l'invito per assistere alla trasmissione tra il pubblico. Troppo forte la tentazione di provare un parallelo Benevento-Milan, magari ricordando quello che i giallorossi seppero fare ai rossoneri nel travagliato campionato di serie A. Gerry Scotti, tifosissimo del Diavolo, ha accettato con simpatia la sciarpetta giallorossa del Benevento e il ricordo di quelle due partite. Di prassi i ringraziamenti al tifoso sannita presente in studio e il riferimento alla squadra della strega. Appuntamento questa sera intorno alle 18,40 sulle frequenze di Canale 5. D'altra parte essere menzionati in una trasmissione non dedicata allo sport fa sempre un bell'effetto.