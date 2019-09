Inzaghi: "Gara complicatissima, abbiamo bisogno del pubblico" Il tecnico in vista del Cosenza: "E' la gara peggiore che potesse capitarci. Ho solo due dubbi"

Conferenza stampa per Filippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento ha presentato il match di domani con il Cosenza, in programma alle ore 15 al Vigorito. Ecco le sue parole:

"Quella contro il Cosenza è la partita peggiore che ci potesse capitare. Affrontiamo un avversario reduce da diversi risultati negativi, ma meritava molto di più. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e mi auguro che la nostra gente faccia la differenza per affrontare le insidie di questo incontro. Mi è piaciuta la personalità vista a Salerno, pur sapendo che non è stato fatto ancora nulla. Sono certo che ci sono ancora ampi margini di miglioramento in vista dei prossimi impegni".

FORMAZIONE - "Non penso al Pordenone, forse a Udine darò minutaggio a chi ha giocato meno ma non ci voglio pensare. La mia testa è solo sul Cosenza. Metterò in campo la migliore formazione; al momento ho qualche dubbio sulle scelte perché tutti si allenano alla grande. Non sempre si vince con il gioco e ho fatto capire alla squadra che sarà importante anche la cattiveria, ma questo fa parte di un percorso di crescita. Veniamo da un risultato importante che non vogliamo rovinare".

COSENZA - "E' una squadra molto brava a chiudersi e a ripartire velocissimi. Braglia è un marpione della categoria e avrà preparato la partita al meglio. Ho in mente la partita che dobbiamo fare, avere la tutta la rosa a disposizione è un vantaggio".

CENTROCAMPO - "Non penso a questo adesso. Quando rientrerà Schiattarella sarà un perno della squadra, i calciatori bravi il posto lo trovano. Come qualità possono coesistere i centrocampisti che abbiamo in rosa".

POTENZIALITA' - "In ritiro ho capito che questi calciatori credevano poco nelle loro possibilità. Loro sono la nostra linfa perché li vediamo lavorare e sono certo che possono togliersi delle soddisfazioni importanti. Mi danno una grande carica. Ho cercato di fargli capire che non abbiamo fatto niente a Salerno, anzi se non giocano sempre partite del genere mi fanno arrabbiare".

SISTEMA - "Lavoriamo tutti i giorni per trovare un certo equilibrio, in modo da mettere i calciatori nelle loro posizioni ideali. Credo che questa squadra possa giocare in qualunque modo. Questo sistema ci sta dando dei risultati, ma sono pronto a cambiare se le cose dovessero andare diversamente. I veri interpreti sono i calciatori, ecco perché qualche volta vengono a parlare. Il merito è tutto loro".

PAZIENZA - "La pazienza sarà una virtù che domani dovremo avere. Sappiamo che sanno difendersi bene e ripartire in maniera veloce. Dobbiamo essere una squadra matura che dovrà trovare il pertugio giusto, senza forzare i passaggi. Sono curioso di vedere la reazione della mia squadra, anche se gli allenamenti mi lasciano ben sperare".

KRAGL - "Abbiamo tanti calciatori forti che al momento non stanno giocando con continuità. Una squadra che vuole andare in serie A ha elementi del genere. Kragl sta bene e quando arriverà il suo momento giocherà".

DUBBI - "Ho due dubbi, legati ai ballottaggi tra Kragl e Insigne e Improta e Tello".

MENTALITA' - "Ho subito impostato una mentalità offensiva, poi è chiaro che abbiamo inserito maggiore equilibrio tra questo aspetto e la fase di non possesso".

CONDIZIONE - "Lavoriamo molto per tenere questa condizione per tanto tempo. Lunedì eravamo più brillanti rispetto a quello che pensassimo. Credo in ciò che facciamo, i miei collaboratori sono un lusso per la categoria. Tutto questo unito alla loro voglia è fondamentale. Maggio ha riconquistato il campo con dimostrazioni di grande forza in allenamento. Hanno capito che le risposte devono darle in campo perché non scelgo elementi per simpatia".

FASCE - "Ho l'imbarazzo della scelta. Cerco di capire che partita sarà, se ci saranno pochi spazi o meno. E' chiaro che un allenatore cerca di pensare a tutto per sbagliare il meno possibile".

VOKIC - "E' un giocatore bravo. Sta lavorando tanto, poi toccherà a me scegliere il momento giusto per inserirlo. Non è facile per un giovane giocare in una squadra così forte. I vari Gyamfi, Basit, Di Serio e Rillo si allenano bene e stanno imparando dai più vecchi. Sono sicuro che ci daranno soddisfazioni".