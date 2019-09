Benevento - Cosenza, la diretta web Seguite con noi il match dei giallorossi

Alle 15 ci sarà il fischio d'inizio di Benevento - Cosenza, incontro valevole per la quarta giornata del campionato di serie B. Ci sono due cambi per Inzaghi rispetto alla sfida vinta contro la Salernitana all'Arechi, tra cui l'estremo difensore che sarà Manfredini. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Manfredini; Maggio, Volta, Caldirola, Maggio; Insigne, Hetemaj, Viola, Improta; Coda, Sau. A disp.: Montipò, Gori, Del Pinto, Kragl, Tello, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Antei, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Kanouté, Greco, Bruccini, Baez; Machach, Riviere. A disp.: Saracco, Lazaar, Capela, Broh, Pierini, Carretta, D'Orazio, Sciaudone, Trovato, Bittante.