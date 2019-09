Benevento, Manfredini: "Non potevo chiedere esordio migliore" L'estremo difensore: "Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Emozionante il boato finale"

Esordio in giallorosso per Manfredini che nel match vinto contro il Cosenza si è espresso in maniera positiva, dando sicurezza all'intero reparto. Ecco il suo commento subito dopo il triplice fischio:

"Non potevo chiedere un esordio migliore. Non giocavo da più di un anno, quindi per me è stata una doppia soddisfazione. Il boato della gente al gol di Armenteros è stato emozionante, spero che possa gioire in questo modo anche nelle prossime partite. Il pubblico di Benevento è bellissimo, sono molto felice. Non era facile, sapevamo che la gara sarebbe stata decisa da un episodio, i tifosi ci hanno aiutato a portare a casa i tre punti. Quando ho saputo di dover giocare? Soltanto all'ultimo momento perché il mister doveva valutare la situazione. Non è mai semplice stare in panchina, ma è chiaro che se lavori sempre al meglio in settimana prima o poi i risultati arrivano".

GRUPPO - "E' forte, può migliorare ancora tanto e la sfida di oggi ne è stata la prova. Abbiamo giocato contro una squadra tosta, siamo stati bravi a concedere pochissimo e a sfruttare le poche occasioni avute. Ci godiamo questo momento e poi voltiamo subito pagina in vista del match di martedì con il Pordenone".