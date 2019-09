Benevento, Hetemaj: "Che emozione esultare sotto la Sud" Il centrocampista giallorosso: "E' stata una partita dura, non era facile vincere"

Esordio al Vigorito per Hetemaj che si è espresso così dopo il successo ottenuto contro il Cittadella:

"Siamo contenti della vittoria, è stata una partita dura. Complimenti al Cosenza, ma soprattutto a noi perché non era facile vincere. Ci abbiamo provato dall'inizio, forse non siamo riusciti a dare vita alla gara perfetta, ma quando l'avversario si chiude bene è sempre complicato. Conoscevo la passione della piazza che ci ha spinto fino alla vittoria: è stato molto bello fare gol sotto la nostra curva e vedere la gente felice".

CONDIZIONE - "Sono stanco come tutti gli altri calciatori, ma se il mister dovesse decidere diversamente in vista degli impegni ravvicinati sono certo che ci saranno elementi altrettanto bravi pronti a giocare a centrocampo. Tutti mi hanno dato una nuova vita, sono molto contento di essere qui. Ringrazio il gruppo, mi sento già a casa per come mi ha accolto".

PORDENONE - "Tutte le gare sono difficili quando giochi per vincere. Andremo a Udine per fare la nostra partita".