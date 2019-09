Pordenone - Benevento, i convocati: out Volta Il centrale difensivo non partirà alla volta di Udine. Assente anche Schiattarella

Sono ventitré i convocati di Inzaghi per la sfida di domani sera con il Pordenone, in programma alla Dacia Arena di Udine con fischio d'inizio fissato alle 21. Assenti gli acciaccati Schiattarella e Volta. Partirà con il gruppo l'estremo difensore Montipò, anche se sarà valutato fino all'ultimo per il problema al collo che gli ha fatto saltare il match con il Cosenza. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Gyamfi, Maggio, Caldirola, Tuia, Antei;

CENTROCAMPISTI: Sanogo, Tello, Del Pinto, Viola, Hetemaj, Basit, Kragl, Vokic, Improta, R. Insigne;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Di Serio, Armenteros.