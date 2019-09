Pordenone-Benevento, le formazioni ufficiali Escono Hetemaj, Insigne, Improta e Sau, entrano Del Pinto, Kragl, Tello e Armenteros

Comunicate le formazioni ufficiali di Pordenone e Benevento. Inzaghi ha scelto di far riposare gli uomini più stanchi: Hetemaj, Insigne, Improta e Sau. Al loro posto Del Pinto, Kragl, Tello e Armenteros. Tra i pali rientra Montipò. Non è turn over, ma semplici avvicendamenti nel contesto di tre gare da dispitare nel giro di appena una settimana. Rimane il 4-4-2 con due esterni inediti per questo avvio di campionato: Kragl e Tello (che possono scambiarsi senza problemi le due corsie), al centro saà Lorenzo Del Pinto a schermare Viola. In difesa, ovviamente, al posto di Volta c'è Antei. Il difensore lombardo non è stato neanche convocato.

Ecco le formazioni annunciate:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Kragl, Del Pinto, Viola, Tello; Armenteros, Coda. All.: Inzaghi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Almici, Barison, Camporese, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Chiaretti; Ciurria, Monachello. All.: Tesser