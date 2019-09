Benevento, Kragl: "Felice per il gol, ma volevamo vincere" L'esterno sannita: "La classifica non è importante adesso. Voglio ripagare la fiducia della gente"

Ha bagnato il suo esordio tra i titolari con la rete che ha sbloccato il match con il Pordenone, ma alla fine non è valso per ottenere il successo. Oliver Kragl ha parlato così ai microfoni di Ottochannel subito dopo il triplice fischio:

"Sono felice per il mio gol, ma sarei stato molto più soddisfatto in caso di vittoria. Abbiamo trovato un Pordenone che si è posizionato dietro la linea della palla e che provava a farci male con delle ripartenze o attraversi i calci piazzati, come tra l'altro accaduto in occasione del gol di Camporese. La mia posizione? Onestamente non mi interessa granché perché voglio giocare. E' chiaro che a destra provo maggiormente il tiro e il cross per i compagni, lì per me è più semplice".

EX FOGGIA - "Camporese mi ha rovinato la serata. La retrocessione con il Foggia nonostante una buona rosa? Non mi va di parlarne, ma è chiaro che c'erano calciatori forti. La penalizzazione ha influito, ma sto a Benevento e preferisco parlare solo di questo".

CLASSIFICA - "La classifica non è importante adesso. Dobbiamo pensare alla nostra posizione solo alla fine del campionato".

TIFOSI - "Cerco sempre di fare il meglio. L'affetto della gente mi fa piacere e cercherò di ripagare questa fiducia attraverso il lavoro".