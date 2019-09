Benevento, Letizia: "Purtroppo non possiamo vincerle tutte" L'esterno difensivo: "Sono arrivate delle risposte positive da parte del gruppo"

Commento di Gaetano Letizia ai microfoni di Ottochannel in merito al match pareggiato questa sera alla Dacia Arena di Udine contro il Pordenone. Il terzino giallorosso si è espresso così ai microfoni di Ottochannel:

"Purtroppo non possiamo vincerle tutte. In campo siamo scesi con troppa frenesia perché volevamo portare a casa i tre punti. La serie B è questa, poi arrivi su campi del genere dove trovi squadre che ti fanno la guerra. Se non riesci a prevalere con il risultato è importante non perderla. Oggi il mister ha cambiato sei calciatori e tutti hanno risposto in maniera positiva, questo è sicuramente un aspetto importante in vista del futuro e che dimostra la bontà del gruppo".