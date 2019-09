Benevento, un arbitro esordiente per la sfida all'Entella La sfida del Vigorito sarà la terza tra i cadetti per il fischietto designato

Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere il match tra Benevento e Virtus Entella, in programma domenica alle 15 sul manto erboso del Ciro Vigorito. Il fischietto lombardo non ha precedenti con i giallorossi ed è un esordiente tra i cadetti. In questa stagione ha già diretto due incontri, quello che vide alla prima giornata vincere il Pordenone alla Dacia Arena contro il Frosinone e l'ultimo, datato lo scorso 14 settembre, all'Arena Garibaldi di Pisa con i padroni di casa che ottennero uno schiacciante successo sulla Cremonese per 4-1. Soltanto uno è stato il rigore assegnato.

Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Macaddino e Scatragli. Quarto uomo Marini.