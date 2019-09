Benevento, Schiattarella presto in campo Con il suo rientro potrebbe essere centrocampo a tre

Non sarà con l'Entella la sua partita. Nemmeno quella con lo Spezia. Altre due giornate di stop prima di rivederlo in campo. Grazie anche alla sosta che arriverà subito dopo la settima di campionato. Insomma, calendario alla mano, ci siamo quasi. Tutti attendono il rientro di Pasquale Schiattarella. Colui che fa la differenza in serie B, recitano in tanti. Lui, il centrocampista ex Spal, freme. Non ce la fa più a stare lontano dal rettangolo verde. Lo ha confessato nel corso della trasmissione Ottogol, in onda ogni lunedì sul canale 696 di Ottochannel. “Sto già correndo. Contro lo Spezia sicuramente non vorranno rischiarmi ma poi tornerò a disposizione”. Parole che la dicono lunga sulla sua voglia di rimettersi in moto con la maglia ufficiale del Benevento. Lo aspettano anche i tifosi perché con lui in campo davvero questa squadra avrà pochissimi punti deboli. E maggiori frecce a disposizione di mister Inzaghi. Nulla esclude infatti la possibilità che tra qualche tempo, non troppo lontano, il Benevento possa cambiare volto con un bel centrocampo a tre: Hetemaj, Viola e Schiattarella. Udite udite. Nomi che fanno rabbrividire gli avversari e impettire la tifoseria sannita. Dopotutto, questa squadra non avrebbe affatto problemi nel reggere un centrocampo a tre con in avanti uno tra Kragl e Insigne ad affiancare il tandem di attacco formato da Sau e Coda. Ipotesi che si sprecano ma tutte fattibili che renderebbero il Benevento imprevedibile in un campionato per nulla scontato guardando già a queste prime partite. Per ora, però, non si cambia. Anche con l'Entella sarà 4-4-2. Con Hetemaj che si riprenderà il suo posto al fianco di Viola. Anche in avanti pochi dubbi con Sau e Coda. Diversa è invece la situazione sulle fasce, mister Inzaghi utilizzerà questi ultimi giorni per ragionarci meglio e preparare l'arma contro i liguri reduci da una sconfitta in casa col Venezia. Non per questo sfida facile. Inzaghi sta lavorando anche sulla testa dei giocatori che dovranno sfruttare il fattore campo come nelle due partite casalinghe per fare bottino pieno. E tornare così alla vittoria dopo il pari di Pordenone.