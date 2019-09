Benevento, Inzaghi sorride: Volta torna tra i disponibili Il centrale difensivo si è allenato con il gruppo. Con la Virtus Entella ballottaggio con Antei

Buone notizie per Pippo Inzaghi che per la sfida di domenica, in programma al Vigorito contro la Virtus Entella, ha recuperato Massimo Volta. Il centrale difensivo si era fermato nel corso della gara vinta con il Cosenza a causa di un problema fisico, facendogli saltare la trasferta di Udine. Nel frattempo è stato sostituito da Antei che ha risposto in maniera più che positiva. La qualità della rosa garantisce al tecnico calciatori di livello, anche tra chi per forza di cose in questo momento della stagione non sta scendendo in campo con continuità.

Questo pomeriggio Volta ha partecipato all'intera seduta. Unico assente Schiattarella che tornerà dopo la sosta. Per domenica, quindi, ci sarà una bella gatta da pelare per Inzaghi che dovrà decidere chi gettare nella mischia al fianco di Caldirola tra i centrali difensivi a disposizione. La retroguardia, tra l'altro, sta fornendo delle indicazioni soddisfacenti, testimoniate dai numeri che vedono il Benevento come la squadra meno battuta in serie B con sole due reti subite.