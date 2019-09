Benevento, precedenti con l'Entella: manca la vittoria Inzaghi ha invece uno score positivo coi liguri: una vittoria ed un pareggio

Una storia breve, anzi brevissima. Le sfide tra Benevento e Virtus Entella si contano sulle dita di una mano: due in campionato, una in Coppa Italia. Tre tentativi andati a vuoto per i giallorossi, che hanno sfiorato il clamoroso successo a Chiavari nell'anno della promozione in A e non sono andati oltre lo zero a zero al Vigorito nella gara di ritorno. Storia del 17 ottobre 2016, quella della prima sfida in campionato sulla Riviera di Levante. Partita rocambolesca contro la squadra allenata da Breda. Doppio vantaggio giallorosso con due splendide reti di Fabio Ceravolo, poi rimonta ligure con Tremolada e Sini, traversa clamorosa di Ciciretti prima del gol della vittoria di Ciccio Caputo (3-2). Al ritorno al Vigorito non molte emozioni (alcune belle parate di Cragno su Caputo) e zero a zero di prassi. Oltre alle due sfide del 2016-17 ce n'è un'altra del 16 agosto del 2014 sempre al Comunale di Chiavari, valida per il secondo turno di Coppa Italia di quella stagione: la sfida terminò sul 2 a 2 anche dopo i supplementari (annullato un gol forse valido a Montini), ma i liguri eliminarono i giallorossi poi ai rigori (7-6).

In un storia così breve, aggiungiamo anche i due precedenti che ha accumulato Pippo Inzaghi contro la squadra di Chiavari. Stagione 17-18, quella in cui Superpippo guidava il Venezia. A differenza del Benevento, l'allenatore piacentino ha uno score positivo contro i liguri: una vittoria al Penzo (2-0, gol di Geijo e Falzerano), un pareggio in Liguria (0-0). Per la cronaca, la Virtus Entella quell'anno era allenata da Alfredo Aglietti.

Nella foto della sfida del 17 ottobre 2016 un contrasto Padella-Caputo