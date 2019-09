Benevento, ecco date e orari fino alla 12^ giornata Si giocherà in notturna il big match con l'Empoli dell'ex Bucchi

La Lega B ha pubblicato date e orari dei match che vanno dalla nona alla dodicesima giornata di campionato. Per il Benevento sono in programma due gare alle 15, tra cui il derby che si giocherà al Menti con la Juve Stabia. Fischio d'inizio di mercoledì alle 19 al Vigorito contro la Cremonese, mentre il big match con l'Empoli dell'ex Bucchi sarà di scena in notturna. Ecco il programma dei giallorossi:

9^ giornata, Pescara - Benevento: sabato 26 ottobre alle 15

10^ giornata: Benevento - Cremonese, mercoledì 30 ottobre alle 19

11^ giornata: Benevento - Empoli, domenica 3 novembre alle 21

12^ giornata: Juve Stabia - Benevento, sabato 9 novembre alle 15

Per leggere il comunicato completo clicca qui.