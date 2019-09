Benevento - Virtus Entella, il dato della prevendita Superata quota novemila spettatori, domani potrebbe esserci l'impennata

Sono 1395 i biglietti emessi per la tifoseria sannita fino a questa sera per la sfida di domani con la Virtus Entella. Un dato che deve essere sommato ai 7805 abbonati, permettendo quindi di superare quota 9mila unità. La giornata festiva e l'orario comodo delle 15 potrebbero far presagire un'ulteriore impennata nella mattinata di domani, quando in molti decideranno di recarsi allo stadio per sostenere la truppa di Inzaghi. Lo stesso tecnico, nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio, ha invitato ancora una volta la tifoseria a sostenere la sua squadra in vista di una gara molto importante per la stagione dei giallorossi. L'obiettivo minimo è il raggiungimento di quota diecimila spettatori.

Da Chiavari giungeranno soltanto due tifosi.