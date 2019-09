LIVE | Benevento - Virtus Entella 1-0, vantaggio di Kragl Seguite con noi il match dei giallorossi valido per la sesta giornata di campionatio

45' Due minuti di recupero

40' Punizione dal limite di Viola che sfiora la parte alta della traversa

32' Giallo anche per Hetemaj

29' Sinistro di Viola che sorvola la traversa

29' Ammonito Eramo per fallo su Letizia

24' Azione manovrata del Benevento terminata con una conclusione di Letizia: la sfera va in curva

20' GOOOL DEL BENEVENTOO! Cross dalla sinistra di Letizia per Kragl: il tedesco elude la marcatura di Nizzetto e al volo insacca per il vantaggio sannita

18' Il Benevento amministra il gioco alla ricerca del vantaggio

13' Ammonito dalla panchina il tecnico Boscaglia per eccessive proteste

10' Bolide di Kragl dal limite dell'area che colpisce in pieno la traversa: applausi del pubblico per la Strega

4' Ancora Benevento con un destro di Improta che fa la barba al palo: grande partenza per i sanniti

2' Cross di Viola per la testa di Kragl: il tedesco ci prova di prima intenzione, ma Contini para

1' Benevento subito pericoloso: forte sinistro di Viola che esce di poco sul fondo

Ore 15:02 Comincia la partita

Ore 14:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Ciro Vigorito per la sfida tra Benevento e Virtus Entella, valida per la sesta giornata del campionato di serie B. Gli stregoni sono reduci dal pareggio rimediato a Udine con il Pordenone e proveranno a tornare al successo con i liguri di Boscaglia, in modo da agganciare l'Empoli a quota quattordici punti in classifica. Sono due gli assenti per Inzaghi che dovrà fare a meno degli infortunati Schiattarella e Volta. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Kragl, Viola, Hetemaj, Improta; Coda, Insigne. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Tello, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Nizzetto, Paolucci; Schenetti; Mancosu, De Luca. All.: Boscaglia

ARBITRO: Sozza di Soregno

ASSISTENTI: Macaddino di Pesaro e Scatragli di Arezzo