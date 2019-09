Inzaghi: "Migliore gara della stagione. E' un pari che brucia" Il tecnico del Benevento dopo la gara con l'Entella: "Serviva maggiore cattiveria sotto porta"

Commenti post partita per Pippo Inzaghi che ha mostrato amarezza per il pareggio con l'Entella, nonostante la soddisfazione per la prestazione offerta dalla sua squadra:

"C'è grande dispiacere perché nella migliore partita della stagione raccogliamo solo un punto. Devo essere bravo a capire che la squadra sta crescendo, posso solo dirgli che dovevamo chiuderla prima con maggiore cattiveria. Abbiamo sprecato diverse occasioni, brucia perché meritavamo la vittoria. Il gioco resta, dobbiamo continuare su questa stada perché di sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni.

GOL SUBITO - "Era una palla nostra, è rimbalzata in area e c'è stata una deviazione di un nostro calciatore che ha spiazzato il portiere. Con il Pordenone abbiamo sbagliato su palla inattiva, ma oggi è stato frutto del caso. Brucia, però devo guardare la prestazione e ciò che ha fatto la squadra. Parlare di pareggio è una ingiustizia, ma dobbiamo continuare a tenere questa mentalità. E' chiaro che aver raccolto solo un punto è incredibile, ma andiamo avanti".

SAU - "Nella seduta di ieri era affaticato. Stamattina con il dottore abbiamo preso la decisione di non rischiarlo, in modo da recuperarlo per La Spezia".

CINISMO - "Ai calciatori farò vedere tutte le occasioni che abbiamo avuto. Quando arrivi così tante volte davanti alla porta, devi capire che bisogna chiuderla prima".

AMMONIZIONE - "Non ho proprio parlato, ma va bene così: non accampiamo scuse. Parliamo di calcio che è meglio".