Benevento, Maggio: "Dobbiamo migliorare sulle palle inattive" Il capitano giallorosso: "Il pareggio brucia, ma la mentalità c'è. Il gruppo è unito"

Dichiarazioni post partita per capitan Maggio che ha commentato così il pareggio rimediato con la Virtus Entella:

"Abbiamo creato tantissimo, purtroppo è un periodo in cui subiamo gol su palla inattiva. Questo brucia, ma la mentalità c'è da parte di tutto il gruppo e questo è l'aspetto più importante. Sono certo che le soddisfazioni arriveranno perché la squadra è unita. Da oggi penso che si possa migliorare solo sui calci piazzati a sfavore: è l'unico problema che abbiamo al momento. Lavoreremo su questo, anche se il gol subito è arrivato in maniera fortuita. L'arbitro? Non voglio entrare nel merito, guardo solo la mia squadra. Per quanto riguarda il mio tocco con il braccio, lo avevo vicino al corpo e anche se avessi toccato la palla in maniera irregolare, ero fuori dal campo, quindi sarebbe stata una punizione dal limite".

PRESTAZIONI - "Lo scorso anno è stato difficile perché arrivavo da tanti anni di serie A. Intraprendere un campionato di B è stata dura. Ora sono più sereno, ho capito la categoria e i risultati si vedono anche grazie al mister e alla squadra. Alla fine, però, guardo solo la prestazione del gruppo".