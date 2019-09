Viola: "Prestazione positiva, ma dobbiamo migliorare" Il centrocampista giallorosso: "La gara ha dimostrato quanto possiamo essere forti"

Al termine del match giocato con l'Entella, terminato con il risultato di 1-1, ha parlato ai microfoni di Ottochannel il centrocampista giallorosso Nicolas Viola. Ecco le sue dichiarazioni:

"Ripartiamo dalla prestazione che è stata molto positiva. E' chiaro che bisogna migliorare, ma penso sia stata una gara che ci ha dimostrato quanto possiamo essere forti in questo campionato. Ci prendiamo quanto di buono è stato fatto, con la consapevolezza di aggiustare determinate cose. Parliamo dell'unico tiro in porta dell'Entella, ma bisogna cercare di limitare anche questo".

CAMBI IN FORMAZIONE - "Abbiamo tante carte da giocare, la B è un campionato lunghissimo e occorre essere pronti in qualsiasi evenienza. Insigne ha giocato anche in passato in avanti al fianco di Coda e ha fatto bene, così come Kragl sulla fascia destra".

TIRI DA FUORI - "Il mister vuole che chiudiamo le azioni quando siamo al limite. Oggi avevo maggiore spazio, quindi ho provato a calciare di più. L'importante è fare gol in qualsiasi modo. Ci siamo riusciti, ma dobbiamo essere bravi nel chiuderla".

HETEMAJ - "E' un giocatore che mi fa stare sereno, perché uno che vanta tante presenze in serie A permette di esprimerti al meglio. Lo stesso discorso vale per Schiattarella. E' chiaro poi che bisogna migliorare alcuni aspetti, con il mister cercheremo di fare sempre meglio. Se la base è questa possiamo divertirci".