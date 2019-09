Caldirola: "Non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni" Il centrale difensivo: "Dovevamo chiudere prima la partita"

Ai microfoni di Ottochannel ha parlato anche il centrale difensivo Luca Caldirola. Ecco le sue dichiarazioni:

"Bisogna chiudere prima la partita. Abbiamo avuto tante occasioni, poi si sa che se non le sfrutti al meglio rischi di pareggiarla da un momento all'altro. Nel finale c'era un po' di nervosismo per i palloni persi e i falli stupidi che abbiamo fatto, permettendo all'Entella di metterla in condizione di segnare e questo non deve accadere".

SPEZIA - "Troveremo una squadra agguerrita, reduce da un periodo particolare. Siamo tranquilli e consapevoli della nostra forza".

TIFOSI - "Sono la nostra marcia in più, anche oggi ci hanno dato una grande mano".