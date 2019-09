Maggio a Ottogol: "La rabbia dello Spezia uno stimolo in più" Il capitano del Benevento: "Dobbiamo migliorare diversi aspetti. La squadra c'è"

Interessante puntata di Ottogol andata in onda questa sera sulle frequenze di Ottochannel 696. Nello studio di Valter De Maggio c'era il capitano del Benevento, Christian Maggio. L'esterno difensivo è tornato sul pari con la Virtus Entella che ha un po' amareggiato l'ambiente sannita: "E' stata una partita molto strana. Siamo riusciti a creare tantissimo, ma nonostante tutto siamo usciti dal campo con un solo punto. E' chiaro che dobbiamo ancora migliorare, in particolar modo le palle inattive. La squadra c'è e ha voglia di dimostrare il suo valore in campo. Ogni partita regala delle insidie, la serie B è questa. Però siamo partiti bene e vogliamo continuare su questa strada, apportando gli aggiustamenti che dicevo prima. Spesso gare del genere rischi anche di perderle, infatti nel finale con la foga di vincerla abbiamo concesso qualcosa. Positiva è la fase difensiva che sta rispondendo bene, considerato che anche i numeri sono dalla nostra parte. Il modulo? Non abbiamo provato schieramenti diversi dal 4-4-2. Può essere vero il discorso che vede questo assetto molto dispendioso per gli attaccanti causando una mancanza di lucidità, ma l'importante è non subire: il cinismo si può sempre trovare, anche perché i nostri terminali offensivi sono molto forti".

Una parentesi Maggio l'ha aperta sulla sua carriera e sull'esperienza sannita: "Lo scorso anno è stato complicato perché ho trovato una categoria molto diversa dalla serie A. C'è voluto del tempo per adattarmi al meglio, ma adesso ho capito bene come funziona. Dopo l'addio al Napoli volevo trovare maggiore spazio, il fisico regge ancora. A Benevento c'è un progetto importante e una società seria. Non ci ho messo molto a scegliere questa piazza".

Il mirino del capitano giallorosso va sullo Spezia, prossimo avversario dei giallorossi: "Ha una classifica bugiarda, il suo valore è tutt'altro. Troveremo una squadra arrabbiata che vorrà fare risultati, per noi dovrà essere uno stimolo in più. Cercheremo di prepararla bene, scendendo in campo con la mentalità giusta. Non sarà facile, troveremo un ambiente ostico, ma abbiamo la forza e la voglia giusta di portare a casa i tre punti".