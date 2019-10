Benevento, testa allo Spezia e situazione infortunati Da valutare la condizione di Sau. Volta salterà la trasferta

Testa allo Spezia. I giallorossi hanno archiviato la partita casalinga con l'Entella per tuffarsi anima e corpo nella nuova sfida in terra ligure contro la squadra di Italiano. Tecnico che è stato ad un passo dal Benevento e che proprio contro la strega si giocherà probabilmente il suo futuro. Insomma per lui sarà una partita da dentro o fuori. Ma non per questo meno importante per super Pippo che dopo aver raccolto due punti con Pordenone e Entella, dovrà tornare al successo. Perché se da un lato è ancora presto per fare bilanci, dall'altro è bene non perdere il passo. E allora avanti tutta. Sarà un settimana intensa, l'allenatore avrà studiato ciò che non è andato nell'ultimo match, dal poco cinismo, all'ennesimo gol su calcio piazzato, il secondo consecutivo. Fondamentale per risolvere la prima questione, sarà il rientro di Marco Sau. Un lusso per la categoria. Una pedina preziosa per il Benevento. E' lui l'osservato speciale. Lo staff medico ancora non si pronuncia, è presto: così dicono. Bisognerà aspettare quindi i prossimi due giorni per capire la sua eventuale disponibilità. Per ora ci si può affidare solo alla speranza che possa rientrare tra i convocati. Diversa è la sorte per Volta che salterà anche la prossima trasferta. Il suo rientro è previsto per il dopo-sosta, assieme a quello di Schiattarella, altro giocatore atteso dalla piazza, dall'allenatore e un po' meno dagli avversari. Con lui ci saranno maggiori alternative a centrocampo e anche la possibilità di una variazione di assetto. In tanti ipotizzano un centrocampo a tre, capitan Maggio però chiarisce nell'ambito della trasmissione 'Ottogol', in programma il lunedì sera alle 21 sul canale 696 di Ottochannel: “In allenamento non abbiamo mai provato altro modulo”. Insomma al momento si andrà avanti così, dopotutto a sentir le parole del tecnico, la strada tracciata è quella giusta. Ma a La Spezia si va per fare bottino pieno. Questo è fuori discussione.