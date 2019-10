Compleanno Vigorito, gli auguri del sindaco Mastella Le parole del primo cittadino: "Lo ringrazio per l'entusiasmo che mette nell'intrapresa sportiva"

E' un giorno speciale per il Benevento Calcio che festeggia il compleanno del presidente Vigorito. Tanti gli attestati di stima e affetto giunti dai sostenitori giallorossi soprattutto sui social network. A formulare i propri auguri al massimo dirigente sannita è stato anche il sindaco Clemente Mastella attraverso una nota stampa:

“Formulo i miei migliori auguri di buon compleanno al Presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito. Colgo l’occasione per ringraziarlo per l’entusiasmo che mette nell’intrapresa sportiva, per quanto fa per la squadra della nostra città e per i tanti tifosi del Benevento. A lui, la mia vicinanza ed una buona vita”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.