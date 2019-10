Benevento, Sau: "A La Spezia non ci sarò" L'intervista all'attaccante ex Cagliari

Ha saltato la sfida con l'Entella. Un'assenza importante per la squadra di Pippo Inzaghi che anche con lo Spezia dovrà fare a meno di Marco Sau. L'attaccante non recupererà. Bisognerà aspettare la sosta per rivederlo in campo. “Ho avuto uno stiramento all'adduttore, ecco perché non partirò con i miei compagni per la prossima meta. Ma grazie alla pausa, potrò tornare a giocare nella partita casalinga col Perugia”. E' un Benevento poco cinico quello delle ultime partite. Due punti con Pordenone ed Entella. “E' solo un periodo – tranquillizza l'avanti ex Cagliari – Il calcio è così. Basta non fare drammi e continuare a creare tanto. Poi sono certo che arriveranno anche i gol”. Si spera a partire dalla sfida contro un'altra squadra ligure, lo Spezia. “Non dovremo affatto sottovalutarli. Per loro è un momento no, per cui vorranno riscattarsi proprio contro di noi. Dovremo togliere loro tutte le certezze ed attaccarli sin da subito dimostrando le nostre qualità”. Qualità che i giallorossi hanno già fatto vedere in altre partite. A detta di tutti è una delle candidate alla promozione diretta. E in effetti è ancora imbattuta assieme all'Empoli dell'ex Bucchi. “Sono convinto del nostro potenziale, ma ci vorrà tanta pazienza. Dovremo pensare ad una partita alla volta e soprattutto avere tanta continuità per poi tagliare il traguardo sperato. Noi ci crediamo”.

