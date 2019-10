Benevento, Schiattarella carico: "Sto tornando" Il centrocampista giallorosso sarà disponibile subito dopo la sosta

E' sceso in campo solo all'Arena Garibaldi di Pisa alla prima giornata di campionato, per poi alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico. Dopo oltre un mese, il recupero di Pasquale Schiattarella è quasi giunto al termine. Il centrocampista tornerà tra i disponibili subito dopo la sosta, quando il Benevento sfiderà il Perugia al Vigorito. Un rientro importante per Pippo Inzaghi, che avrà a disposizione un centrocampo da categoria superiore, considerato l'innesto di Hetemaj che è stato ingaggiato proprio per sopperire all'assenza dell'ex Spal.

Schiattarella non vede l'ora di rientrare, come tra l'altro testimoniato da un post pubblicato su Instagram pochi minuti fa, in cui scherzosamente ha realizzato un selfie insieme alla sua immagine posta negli spogiatoi del Vigorito. La didascalia è chiara: "Stiamo tornando... tutti e due!". Tra i commenti non è mancato uno sfottò di Andrea Petagna, amico e compagno ai tempi di Ferrara.