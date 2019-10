Benevento, trasferta in charter I giallorossi faranno scalo a Pisa, poi in pullman fino al ritiro di Lerici

Allenamento mattutino oggi per il Benevento prima della partenza per la Liguria per la disputa della settima giornata d'andata del campionato di serie B. Si va in pullman fino all'aeroporto di Capodichino a Napoli, poi volo charter delle 16,00 per Pisa. Nella città della Torre pendente ad attendere la comitiva giallorossa ci sarà il pullman sociale che l'accompagnerà fino al ritiro di Lerici, la magnifica località della Riviera di Levante affacciata sul “Golfo dei poeti”. Lerici dista da La Spezia appena dieci chilometri, per cui domani intorno alle 13 la squadra partirà alla volta dello stadio Picco di La Spezia, dove alle 15 è prevista la sfida tra aquile e strega.

La squadra, dopo la partita, farà subito ritorno a Benevento, partendo in “Frecciabianca” da La Spezia per Roma e poi col pullman della società fino in città.

Da prologo alla settima giornata farà la sfida al “Curi” (stasera, ore 21) tra Perugia e Pisa, una partita di grande interesse tra due tra le squadre migliori di questa prima parte del campionato. Il Grifo di Oddo è reduce dalla netta sconfitta di Empoli e vorrà riscattarsi subito, ma il Pisa a sua volta è ancora imbattuto fuori casa (ha perso in casa solo con l'Empoli, che è la bestia nera di entrambe le contendenti). Domani alle 15 sono previste altre 5 partite: oltre a Spezia-Benevento, si giocheranno Cosenza-Venezia, Crotone-Entella, Livorno-Chievo e Pordenone-Empoli. Alle 18 è il momento di Trapani-Juve Stabia. Domenica alle 15 Salernitana-Frosinone e Cremonese-Cittadella. Alle 21 Ascoli-Pescara.