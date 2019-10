Benevento corsaro a La Spezia, il gol di Tello vale il primato I giallorossi espugnano il Picco al termine di una gara difficile

96' Termina la partita! E' stata una gara difficile per il Benevento contro un'avversaria che si giocava tutto dopo un inizio di campionato negativo. Il primo tempo è stato molto equilibrato, con la Strega che ha creato le occasioni migliori con due tiri dalla distanza firmati da Insigne e Viola. Nella ripresa lo Spezia ha provato il tutto per tutto e l'ingresso di Bidaoui ha dato maggiore linfa alla fase offensiva spezzina. A tre minuti dal novantesimo, la truppa di Inzaghi ha messo a segno il sigillo vincente con un colpo di testa di Tello che capitalizza al meglio un millimetrico lancio dalle retrovie di Tuia. I giallorossi hanno chiuso la gara con un uomo in meno a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Maggio, giunta nei minuti di recupero. Con questo successo il Benevento balza momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa del match di domani della Salernitana con il Frosinone. Nel prossimo weekend ci sarà la sosta: gli stregoni scenderanno in campo il 19 ottobre contro il Perugia al Vigorito

95' Ammonito Matteo Ricci

94' L'arbitro assegna un minuto in più

92' Doppio giallo per Maggio, scatta l'espulsione

90' Cinque minuti di recupero

87' GOOOOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Cross dalle retrovie di Tuia per Tello che con una traiettoria a pallonetto di testa gonfia la rete per il vantaggio giallorosso

85' Entra Tuia al posto di Antei, fuori per qualche problemino fisico

83' Cross di Insigne per Tello che gonfia la rete al volo, ma è in posizione di fuorigioco: Marini annulla

78' Lo Spezia prova a prendere l'iniziativa: meglio i bianconeri in questo secondo tempo

75' Giallo per Letizia per fallo su Maggiore

73' Entra Tello al posto di Kragl. Per lo Spezia c'è l'ingresso di Ramos per Bastoni

68' Ci riprova Bidaoui con un insidioso destro che si spegne di poco sul fondo

61' Contropiede di Ragusa che serve Bidaoui, il bianconero calcia ma Montipò effettua un grande intervento. Sulla ribattuta si fionda Gyasi, in fuorigioco, che viene contrastato ottimamente da Antei

59' Cross di Kragl per la testa di Armenteros che insacca: l'arbitro annula ancora una volta per fuorigioco

58' Cambio per lo Spezia: entra Bidaoui al posto dell'ex giallorosso Federico Ricci

56' Azione offensiva del Benevento con Coda che prova a servire Armenteros al centro, ma la palla viene deviata da Marchizza. Lo Spezia riparte e sciupa tutti con Gyasi, la cui conclusione va in angolo dopo il tocco decisivo di un difensore sannita

53' Ripartenza dello Spezia con Bartolomei che calcia sul primo palo: Montipò devia in angolo

49' Le squadre aumentano i ritmi alla ricerca del vantaggio

47' Armenteros pesca Insigne che insacca: l'arbitro ferma tutto per una giusta posizione di fuorigioco dell'attaccante partenopeo

45' Primo cambio per Inzaghi che getta nella mischia Armenteros al posto di Improta. L'attaccante si posiziona al fianco di Coda, con Insigne che si sposta a destra e Kragl a sinistra

16:06 Inizia la ripresa

48' Terminato un primo tempo avaro di emozioni. Spezia - Benevento 0-0

45' Concessi tre minuti di recupero

38' Primo cambio per lo Spezia: Capradossi non riesce a proseguire a causa di un problema fisico e viene sostituito da Terzi

34' Lo Spezia con coraggio prova a uscire fuori dal guscio, ma il Benevento chiude bene gli spazi

29' Sinistro di Viola dal limite che sfiora il palo alla sinistra di Scuffet

28' Le squadre non si risparmiano: il gioco viene spesso interrotto da interventi fallosi

24' La Strega non riesce a pungere in fase offensiva

20' Il Benevento ha in mano il pallino del gioco: lo Spezia aspetta e prova a riparitre

15' Triangolo tra Coda, Hetemaj e Insigne che porta quest'ultimo a colpire il palo, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco

9' Sponda di Coda per Insigne che prova il tiro a giro di sinistro: la palla si spegne di poco sul fondo dopo una deviazione

8' Giallo anche per Bastoni che atterra da dietro Kragl

6' Il Benevento cerca di costruire dal basso per trovare gli spazi giusti

3' Ammonito Maggio per fallo su Gyasi

2' Partenza subito aggressiva del Benevento. I giallorossi chiedono un rigore all'arbitro per un tocco con la spalla di Bartolomei: per Marini di Roma è tutto regolare

15:03 Comincia la partita

15:00 Si osserva un minuto di raccoglimento per la morte del patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi

14:58 Entrano le squadre in campo. Il Benevento indossa la divisa azzurra. Lo Spezia, invece, quella principale caratterizzata da maglia bianca e pantaloncini neri

E' tutto pronto per la sfida tra Spezia e Benevento, valida per la settima giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono reduci dai pareggi rimediati con Pordenone e Virtus Entella e sono a caccia del successo per chiudere nel migliore dei modi il primo step stagionale che anticipa la sosta. Lo Spezia, invece, naviga in cattive acque con e la sfida di questo pomeriggio potrebbe essere decisiva anche per il futuro del tecnico Italiano.

Inzaghi conferma l'undici visto in campo domenica scorsa contro l'Entella. Ecco le formazioni che si sfideranno al Picco:

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Bastoni, Marchizza, Capradossi, Vignali; Maggiore, M.Ricci, Bartolomei; F.Ricci, Gyasi, Ragusa. A disp.: Krapikas, Desjardins, Ramos, Mora, Burgzorg, Gudjohnsen, Terzi, Ferrer, Bidaoui, Benedetti, Erlic, Buffonge. All.: Italiano

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Letizia; Kragl, Hetemaj, Viola, Improta; Insigne, Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Del Pinto, Sanogo, Tello, Tuia, Basit, Gyamfi, Di Serio, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi