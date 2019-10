Inzaghi: "Abbiamo saputo soffrire. Sono 3 punti fondamentali" Il tecnico: "C'è ancora molto da migliorare, ma se siamo lì vuol dire che la strada è giusta"

E' un Inzaghi soddisfatto quello che ha commentato il successo rimediato questo pomeriggio al Picco contro lo Spezia. Ecco le sue parole:

"Sono molto contento. Ormai si soffre su tutti i campi e il risultato del Pordenone lo dimostra. Abbiamo saputo soffrire. Quelli di oggi sono tre punti fondamentali, andiamo avanti perché questa è la strada giusta. Le risposte positive sono di questo gruppo: abbiamo fuori calciatori come Sau, Schiattarella e Volta e nessuno l'ha notato perché la squadra è forte. Sono contento di Tuia, si allena sempre molto bene e mi fa piacere che si prende la soddisfazione dell'assist. Dobbiamo ancora migliorare tanto, ma questo mi lascia sereno perché se siamo al primo posto vuol dire che la strada è quella giusta. E' una bella vittoria perché andiamo alla sosta che ci permetterà di recuperare tutta la rosa. Mi dispiace per Maggio che è un calciatore molto corretto. Ci mancherà perché è in grande forma, ma chi giocherà al suo posto contro il Perugia si farà trovare pronto".

RIPARTENZE SPEZIA - "La voglia di vincere ci portati ad andare troppo alti con i terzini. Abbiamo permesso allo Spezia di fare qualche tiro di troppo, ma il nostro portiere si è fatto trovare sempre pronto. Gli faccio i complimenti per come sta lavorando".