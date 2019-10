Benevento, Tuia: "Tanta voglia di dare il mio contributo" Il centrale difensivo: "Sono felice. Tello mi ha chiamato la palla ed è andata bene"

Sul gol del vantaggio giallorosso c'è anche il suo sigillo. Pochi minuti dopo il suo esordio, Alessandro Tuia ha confezionato un assist al bacio per il colpo di testa decisivo di Tello. Ai microfoni di Ottochannel, il centrale difensivo ha commentato con entusiasmo il successo del Benevento:

"Sono molto felice, il gruppo è alla base di tutto e abbiamo dimostrato ancora una volta che chi subentra deve metterci del suo. Tello mi ha chiamato la palla, ho provato a mettergliela e fortunatamente è andata bene. Mi sono allenato bene, ho atteso il mio momento e fortunatamente è andata nel modo migliore. Avevo tanta voglia di dare un contributo a questa squadra e oggi l'ho dimostrato".

CONTRIBUTO - "La scorsa annata per me è stata troppo brutta e particolare. Cerco di archiviarla e vivere il presente. Non ho mai avuto problemi a stare fuori, l'importante è dare il proprio contributo quando si entra in campo".

VETTA - "Era fondamentale vincere prima della sosta. Dalla prossima partita con il Perugia ci dividono quindici giorni. Al momento siamo in vetta, è un bene aver portato a casa i tre punti".

INZAGHI - "Il ruolo dell'allenatore è molto difficile. Noi pensiamo solo a giocare, mentre lui deve badare a trenta persone. Quest'anno si respira un'aria positiva e in campo si vedono i risultati. Andiamo avanti per cercare di arrivare all'obiettivo".