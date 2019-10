Perugia, Oddo: "Empoli o Benevento ci avrebbero fatto 5 gol" Il tecnico del Grifone, prossimo avversario dei sanniti, allarmato dopo la prova contro il Pisa

(f.s.) La vittoria corsara, la lunga sosta, poi il Perugia. Servirà del tempo per arrivarci, ma la mente corre veloce e già va alla sfida col Grifone di Oddo, uno dei tre campioni del mondo in giro sulle panchine della B, spinta in alto da due ex giallorossi: Pietro Iemmello e Gianluca Di Chiara. Anche il Perugia ha vinto la sua sfida settimanale, di misura sul Pisa, ma il commento di Massimo Oddo è stato assolutamente controcorrente: “Una squadra ambiziosa come la nostra non può perdere le redini della partita in questo modo. È la mentalità che mi fa imbestialire. Vorrà dire che sarò cattivo anche io, essere buoni non porta a nulla". Il tecnico dice che si è vista troppa frenesia nelle giocate: "Dobbiamo crescere. Può essere un caso di personalità o paura di vincere. Credo che l'Empoli o il Benevento avrebbero vinto 5-0 oggi".

Un modo come un altro per stimolare la sua squadra, che anche in altre partite ha avuto perentori alti e bassi. Oddo ha subito individuato le squadre più pericolose: Empoli e Benevento, e non solo per la loro classifica. La provocazione verso i suoi giocatori è palese, ma a volte dichiarazioni così ad effetto nascondono un fondamento di verità.