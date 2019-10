Benevento, primato salvo La Salernitana si fa raggiungere al 95' dal Frosinone e manca l'aggancio al primo posto

Un giocatore di origini sannite regala il primato al Benevento in questa seconda sosta di campionato. Destini incrociati quelli di Marco Capuano, origini caudine, difensore del Frosinone, e del Benevento. La Salernitana ha assaporato fino al 95' il gusto del primato, poi ha ceduto proprio all'ultimo alito di partita. Pareggio giusto per il Frosinone che ha giocato quasi tutta la gara in dieci per l'espulsione di Gori.

Il Benevento, dunque, può festeggiare questo primato (può solo essere raggiunto dall'Ascoli), che lo accompagnerà per questi quindici giorni di sosta.

Nella foto "Frosinone.com" il difensore Capuano