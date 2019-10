Benevento, c'è il rompete le righe: mercoledì la ripresa Questa mattina seduta defaticante all'Imbriani. Gli acciaccati si alleneranno da martedì

Per il Benevento è terminato il primo step di un inizio di stagione intenso. I giallorossi sono reduci da un tour de force importante, in cui hanno giocato ben cinque partite in soli diciannove giorni. E' chiaro che adesso per gli stregoni ci sarà un po' di meritato riposo, anche perché nel prossimo weekend la serie B si fermerà a causa della sosta delle Nazionali. Questa mattina la squadra si è ritrovata all'Imbriani per la classica seduta successiva a un incontro ufficiale: coloro che hanno giocato a La Spezia hanno sostenuto un defaticante, mentre per gli altri c'è stato un normale lavoro agli ordini dello staff tecnico. Subito dopo la conclusione dell'allenamento, c'è stato il classico rompete le righe, con il Benevento che si ritroverà mercoledì per la ripresa della preparazione.

I vari Sau, Schiattarella e Volta, che hanno saltato la trasferta ligure per infortunio, cominceranno a lavorare da martedì. Sarà una settimana importante sotto questo punto di vista che permetterà a Inzaghi di poter recuperare pienamente queste tre importanti pedine in vista del match con il Perugia, in programma al Vigorito il prossimo 19 ottobre.

Nel frattempo la Strega si gode il tempo libero con il vanto di essere la capolista della serie B. Una posizione che in questo momento della stagione vale poco, ma che sottolinea il buon inizio di campionato della truppa di Inzaghi che vuole continuare su questa strada per regalare emozioni alla sua gente.