A "Ottogol" stasera Oliver Kragl e Alessia Macari Ospite nel parterre di Valter De Maggio anche l'allenatore Andrea Agostinelli

Ancora un parterre de roi per la puntata di Ottogol di stasera in onda sulle frequenze di Ottochannel 696. Insieme al conduttore Valter De Maggio e la responsabile della redazione sportiva dell'emittente, Sonia Lantella, ci sarà un gradito ritorno, quello di Andrea Agostinelli, allenatore tra le altre di squadre del calibro di Napoli, Crotone, Triestina, Ternana e da qualche tempo opinionista tra i più accreditati nelle trasmissioni sportive. Ma il clou della serata sarà certamente la presenza in studio di Oliver Kragl, che per l'occasione sarà accompagnato dalla moglie Alessia Macari, soubrette televisiva e dal volto notissimo nelle varie trasmissioni della De Filippi.

L'occasione per raccontare da vicino la vita di un calciatore e di una moglie famosa almeno quanto lui.

Nel corso della serata ci saranno come sempre tanti servizi sul momento del Benevento in questo campionato e dopo lavittoriosa trasferta di La Spezia. Come sempre potranno intervenire i tifosi con i loro messaggi e con le telefonate in studio.