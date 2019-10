Kragl: "A Benevento per essere protagonista. Restiamo uniti" L'esterno giallorosso a Ottogol: "Ho rifiutato la A. Bello il primo posto, ma la strada è lunga"

La maglia numero sette e un sinistro micidiale. Si è presentato così Oliver Kragl alla sua nuova tifoseria, riuscendo tra l'altro a gonfiare la rete già in due occasioni contro Pordenone e Virtus Entella. Un inizio positivo per l'esterno offensivo che promette una stagione da protagonista. Nel frattempo si gode il primato, come sottolineato nel corso della puntata di Ottogol di questa sera:

"La cosa più bella è stare al primo posto in classifica. Viviamo con serenità questi giorni, ben sapendo che la strada da fare è ancora molto lunga. Le gare contro l'Entella e lo Spezia sono state molto diverse: in liguria abbiamo faticato un po', mentre credo che nel match del Vigorito la prestazione sia stata più che positiva, forse la migliore della stagione. Il calcio è questo: al Picco siamo riusciti a portare a casa i due punti persi con l'Entella. Il gruppo? Devo dire che è perfetto. Ho trovato un capitano straordinario come Maggio. E' stato facilissimo inserirmi subito, anche perché i compagni mi hanno accolto alla grande sin dal primo momento".

La Strega ha conquistato punti preziosi nel finale di gara, come accaduto a La Spezia ma anche tra le mura amiche con il Cosenza: "Il mister - continua Kragl - ci sprona sempre a dare tutto fino alla fine. Le partite durano novantacinque minuti, quindi siamo chiamati sempre a dare il massimo senza distrazioni".

In campo ricorpre il ruolo di esterno, ma la sua duttilità permette a Inzaghi di poterlo collocare in altre zone del campo: "Posso fare più ruoli, poi sta al mister decidere. Personalmente voglio sempre giocare, sarebbe ipocrita dire il contrario. Sono consapevole che la rosa è formata da calciatori di altissimo livello. La grande concorrenza è sicuramente un bene perché ci dà una spinta in più negli allenamenti per farci mettere in mostra".

Kragl ci ha messo poco in estate a scegliere Benevento: "Ho ricevuto una chiamata da Pasquale Foggia che mi ha espresso la sua volontà di prendermi. Ho ricevuto delle offerte anche dalla serie A, ma le ho rifiutate perché volevo essere protagonista. A Benevento lo sono e lottiamo per vincere il campionato. Abbiamo grandi nomi, siamo una squadra forte. Questa qualità, però, dobbiamo esprimerla in campo e non solo sulla carta. Dobbiamo essere uniti tutti insieme. Non possiamo vincerle tutte, ma l'importante sarà avere la giusta continuità per arrivare il più in alto possibile".