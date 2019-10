Benevento, il sostituto di Maggio? C'è anche Tuia Il difensore romano ha giocato molte volte da terzino destro in passato

C'è la sosta e i pensieri volano via in libertà. Il Benevento se la gode con quella vetta solitaria che farà bella mostra di sé per tutti questi giorni (si spera anche dopo, ovviamente...), Inzaghi dice che tutto sommato fermarsi ora non è un male, considerato che c'è la possibilità di svuotare l'infermeria, c'è anche chi corre con la mente e guarda già al prossimo avversario, il Perugia di Massimo Oddo.

Un pensiero anche al recente passato: il Grifo di Nesta l'anno scorso le perse entrambe, 2 a 1 al Vigorito col gol nel finale di Bandinelli, 4 a 2 al Curi con la doppietta di Viola dagli undici metri e con i gol di Caldirola e Coda. Un cenno anche al manipolo di ex che si presenterà al Vigorito: da Iemmello a Di Chiara, fino a Buonaiuto.

MAGGIO OUT. Ma se si pensa al Perugia (che giovedì giocherà un'amichevole col Pomezia) è quasi scontato che si pensi a quale squadra Inzaghi potrà proporre per batterlo. Una defezione è già certa, purtroppo. Si tratta di capitan Maggio, che al Picco è stato espulso per doppia ammonizione e dunque contro il Grifo non ci sarà. La sua sostituzione potrebbe apparire scontata: alle sue spalle c'è Bright Gyamfi, stesso ruolo, ma diversa esperienza. Per altro pareggiare il carisma del capitano giallorosso in questo momento è davvero complicato: Maggio ha giocato sei partite di spessore, rispolverando la qualità dei suoi trascorsi in serie A. Per questo Inzaghi ci penserà a fondo per trovare il sostituto.

OCCHIO A TUIA. Certo, la batteria dei terzini non è abbondante: oltre a Gyamfi c'è il giovanissimo Rillo e in una sfida difficile come quella contro il Perugia non sembra opportuno rivolgersi ai più inesperti. E allora? Il tecnico potrà studiare la mossa giusta in questi 15 giorni, magari ricordandosi di un Alessandro Tuia, che ha appena esordito in campionato, che ha giocato spesso anche da terzino destro in una difesa a quattro. Lo ha fatto nella Salernitana con Sannino, Bollini e soprattutto con Menichini, che lo utilizzò sull'esterno destro proprio nelle due sfide con la Virtus Lanciano nei play out del 2017. Curiosità: anche a Benevento nell'anno della sfida di Coppa Italia il 7 agosto del 2016, Tuia giocò da terzino destro in una difesa che prevedeva Schiavi e Bernardini al centro e Vitale a sinistra. Finì 0 a 0 e poi i granata passarono ai rigori.

RIPRENDONO GLI INFORTUNATI. La speranza è di avere disponibili anche gli “inquilini” dell'infemeria, Volta, Sau e Schiattarella. Per loro la preparazione è anticipata di un giorno, riprendono oggi in vista di un possibile recupero per la partita col Perugia. Saranno quindici giorni importanti per Inzaghi, che dovrà verificare la condizione di tutti. Il solito lavoro incessante, questa volta col fiore all'occhiello del primato.