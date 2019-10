Cremonese: Rastelli via, in arrivo Baroni La società lombarda ha ufficializzato l'esonero del tecnico napoletano

Arriva il primo esonero in serie B, si tratta di Massimo Rastelli, l'allenatore napoletano a cui il cavalier Arvedi aveva affidato un'autentica fuoriserie. Ha trovato mille difficoltà Rastelli e non si può dire che non l'avessimo previsto: ingaggiare proprio in chiusura di mercato un centrocampo tutto nuovo avrebbe richiesto un nuovo ritiro per trovare i giusti meccanismi di gioco. Che evidentemente non sono arrivati. Rastelli chiude questo suo scorcio di stagione con tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Fatale si è rivelato proprio l'ultimo ko subito allo Zini contro il Cittadella.

Questo il testo del comunicato diffuso poco da dalla società: “L’U.S. Cremonese comunica di aver sollevato l’allenatore Massimo Rastelli dalla guida tecnica della prima squadra. Proprietà e società ringraziano il signor Rastelli e il suo staff per il lavoro svolto con impegno e professionalità sin dall’arrivo a Cremona e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.

Sulla panchina dei grigiorossi, a meno di sorprese, dovrebbe arrivato un ex del Benevento, quel Marco Baroni, capace di portare la strega in A tre stagoni or sono. Si aspetta solo l'annuncio ufficiale.