Benevento, domani seduta a porte aperte Appuntamento alle 15:30 all'Imbriani

Buone notizie per i tifosi giallorossi. Domani pomeriggio, con inizio alle 15:30, i cancelli dell'Imbriani si apriranno per il primo allenamento settimanale del Benevento. Quest'oggi hanno cominciato a lavorare gli acciaccati Sau, Volta e Schiattarella, mentre il resto del gruppo si gode l'ultimo giorno di riposo prima dell'inizio della preparazione. La sosta calza a pennello, dato che permetterà di recuperare pienamente coloro che hanno saltato gli ultimi appuntamenti per problemisi fisici. E' chiaro che in questi giorni di lavoro verranno rivisti anche quegli aspetti che non sono piaciuti a Inzaghi, mentre dalla prossima settimana ci si focalizzerà nel dettaglio sull'insidiosa sfida del Vigorito con il Perugia degli ex Di Chiara e Iemmello, in programma il prossimo 19 ottobre al Vigorito.