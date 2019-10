Benevento, al via due importanti iniziative per i tifosi Si tratta delle "Cuore giallorosso" e "Family-Friendly", attuate anche lo scorso anno

Il Benevento Calcio rinnova per la stagione 2019/20 le promo “Cuore Giallorosso” e “Family-Friendly”, due iniziative accolte con favore dai supporter sanniti nello scorso campionato. A partire dalla prossima gara interna contro il Perugia e per le restanti gare casalinghe, sarà possibile inoltrare la relativa richiesta seguendo le successive indicazioni:

- Cuore Giallorosso è dedicata alle associazioni no profit e alle associazioni sportive, le quali potranno assistere gratuitamente a tutte le gare casalinghe di Maggio e compagni. In particolare, sono stati riservati alcuni posti nel settore Curva Nord dello stadio “C. Vigorito” a coloro che ne invieranno preventiva richiesta. Per partecipare all’evento le associazioni interessate, attraverso il proprio legale rappresentante, dovranno inviare la richiesta di accredito esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo accrediti@beneventocalcio.club entro e non oltre le ore 18 del giovedì antecedente la gara. Per dare a tutti la possibilità di usufruire dell’iniziativa, la Società concederà gli accrediti nel rispetto del criterio di rotazione. Le relative informazioni saranno rilasciate al momento della richiesta di adesione;

- Family-Friendly è riservata ai nuclei familiari di almeno quattro persone. Gli interessati potranno acquistare due tagliandi "Intero" Curva Nord al 50% e i restanti due "Under 18" gratuitamente. La promozione è fruibile esclusivamente presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito” previa esibizione di valido documento di riconoscimento e autocertificazione dello stato di famiglia