Benevento, seduta a porte aperte: in cinque a parte (FOTO) Comincia la settimana di preparazione per i giallorossi

Porte aperte all'Imbriani per la prima seduta settimanale del Benevento. I giallorossi hanno svolto un lavoro leggero, considerato che la settimana terminerà senza calcio giocato per via della sosta delle Nazionali. Hanno lavorato a parte gli acciaccati Sau, Volta e Schiattarella, così come Hetemaj e Kragl. L'ex Spal ha svolto anche delle ripetute. Con il gruppo si è aggregato il centrale difensivo della Primavera, classe 2001, Christian Pastina.

La truppa di Inzaghi ha prima svolto una fase di riscaldamento divisa in due gruppi, con ogni squadra che era chiamata a segnare passandosi la palla con le mani e concludendo calciando normalmente in porta. Sullo stesso campo ridotto, lo staff tecnico ha improntato il lavoro sul possesso, con i giocatori che erano chiamati a gonfiare la rete in porticine poste ai lati del campo. L'allenamento si è concluso con una corsa a tutto campo.

La preparazione riprenderà nella giornata di domani.