Benevento, lunedì cena a Napoli col presidente Vigorito E sabato 12 ottobre la squadra giocherà in amichevole con la Primavera

(f.s.) Troppo tempo a disposizione perchè non si giocasse un'amichevole. Il Benevento ha scelto di farla in famiglia, contro la Primavera di Romaniello. Il giorno scelto è quello di sabato 12 ottobre, si comincerà alle 10,30 all'Antistadio Imbriani. Un buon test per i giallorossi, che devono mantenere alto il ritmo degli allenamenti. E' un momento di grande tranquillità in seno alla squadra di Inzaghi, che non può nascondere la soddisfazione per quanto ha fatto finora.

Non sono pochi i giocatori che hanno sottolineato come sia cambiato tutto rispetto allo scorso anno e che l'avvento di Inzaghi abbia portato un clima di grande fratellanza, che non può che condurre a mete importanti. E' per questo che la società non vuole essere da meno della squadra ed ha organizzato per lunedì sera a Napoli una conviviale che vedrà gomito a gomito il presidente Vigorito e i suoi giallorossi che sono meritatamente in vetta alla classifica.