Benevento, Sau e Schiattarella in campo (FOTO) Questo pomeriggio nuova seduta a porte aperte all'Imbriani. Inizio alle 16

Seduta mattutina per il Benevento che si è allenato all'Imbriani per il primo di un doppio lavoro giornaliero. I giallorossi hanno sudato prevalentemente in palestra, mentre Sau e Schiattarella sono passati anche in campo per correre e giochicchiare con la palla. Ricordiamo che i due, in particolare il centrocampista ex Spal, sono reduci da dei problemi fisici che gli hanno fatto saltare i recenti incontri di campionato. Anche ieri, dopo la seduta, Schiattarella è stato impegnato con delle ripetute. E' chiaro che la via verso il recupero è quasi completa, con il suo nome che molto probabilmente capeggerà tra i convocati del big match del Vigorito contro il Perugia.

Questo pomeriggio i giallorossi effettueranno un nuovo allenamento. Le porte dell'Imbriani, come accaduto stamane e ieri, saranno aperte al pubblico a partire dalle 16.