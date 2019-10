Inzaghi: "Sfruttiamo la sosta. Da lunedì testa al Perugia" Il tecnico del Benevento: "Sono giorni utili per migliorare e per recuperare gli infortunati"

Inaugurazione lungo viale Atlantici del nuovo ristorante "Dada Restaurant & Bar", a cui hanno partecipato degli esponenti del Benevento Calcio. Tra i presenti c'era anche il tecnico giallorosso Pippo Inzaghi che, ai microfoni di Ottochannel, si è espresso sul turno di sosta che separa la Strega dalla sfida con il Perugia:

"Pensiamo solo a lavorare, anche se è una settimana particolare. Ho lasciato qualche giorno libero alla squadra perché ha dato tanto. Oggi (ieri ndr) abbiamo cominciato ad allenarci a pieno regime. E' un periodo utile per migliorare i difetti mostrati recentemente e per recupeare gli infortunati. Da lunedì si preparerà la gara con il Perugia. Il campionato? Vedo una serie B molto più equilibrata rispetto a quando allenavo il Venezia. Puoi perdere con chiunque, poi ci sono anche sette-otto squadre attrezzate per salire in serie A. E' una categoria competitiva, non sarà facile ma siamo una buonissima squadra e lotteremo fino alla fine. A Benevento ho trovato un affetto incredibile. Faccio addirittura fatica ad andare in giro, un aspetto questo che fa parte del mio lavoro e che accetto volentieri. Mi auguro solo di regalare delle gioie ai nostri tifosi perché le meritano".