Cambia l'orario di Benevento - Cremonese Anticipato di pochi minuti l'inizio del match

Cambia l'orario di Benevento - Cremonese. Il match, in programma il prossimo 30 ottobre, si giocherà alle 18:50 anziché alle 19 come in un primo momento programmato. Una leggera variazione di un incontro che vedrà il ritorno al Vigorito del tecnico Marco Baroni, artefice della promozione in serie A della Strega nella stagione 2016/2017. L'allenatore toscano è subentrato pochi giorni fa a Massimo Rastelli sulla panchina grigiorossa.